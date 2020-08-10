СМИ сообщают о первых погибших во время протестов

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала информацию СМИ о погибших в результате протестов в Минске

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, главная конкурентка Александра Лукашенко заявила, что если информация о погибших в ходе протестов подтвердится, то это станет "началом конца" нынешней власти.

Также Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Беларуси.

При этом во время пресконференции Тихановская отметила, что силовое решение конфликта после выборов является "недопустимым".

Как известно, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что в ходе противостояний в Минске есть первый погибший. Сообщалось, что мужчина получил тяжелую травму в результате наезда спецтранспорта на участников протеста.

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", - рассказал представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.

Как известно, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, по предварительным результатам которых победу одержал Александр Лукашенко. Граждане Беларуси считают выборы сфальсифицированными, поэтому массово выходят на акции протеста.

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