Леонид Кравчук рассказал, кого необходимо "услышать", чтобы закончить войну

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как планирует изменить ТКГ для того, чтобы остановить войну на востоке.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

В частности, он заявил, что в ТКГ планируют пригласить человека, который хорошо знает Донбасс – который жил и работал там. По словам Кравчука, важно услышать тех людей, которые живут на Донбассе, а не руководителей террористических формирований.

"Мы заявляем везде, что это украинцы, Донбасс наша территория. Она украинская. Но для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех "руководителей Л/ДНР", которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное – людей , которые там живут", – отметил Кравчук.

Также ранее сообщалось, что Леонид Кравчук сообщил о готовности посетить Донбасс. По словам первого президента Украины, это станет возможным сразу после прекращения огня на фронте. Кроме того, он уверен, что позиция жителей "ДНР" и "ЛНР" сильно отличается от мнения главарей непризнанных республик.

"Надо послушать людей, потому что делается все для людей. Насколько мне известно, люди не хотят войны, не хотят смертей, они не хотят умирать. Они хотят жить нормально, жить, как живут люди в цивилизованных демократических странах мира", – отметил Кравчук.

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