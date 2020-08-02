Перший президент України Леонід Кравчук заявив про готовність вести переговори з ОРДЛО



Як передає Politeka.net, свою позицію він озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскролльте старницу до кінця)

За його словами, потрібно шукати шляхи вирішення конфлікту на Донбасі.

"Якщо ми хочемо чогось досягти, хочемо світу на Донбасі, - як можна досягти миру, ні з ким не розмовляючи?! Прийдуть сили ООН, ОБСЄ, поставлять своїх військових, одягнуть білі каски, і все? Не буде такого", - зазначив глава ТКГ в Мінську.

Кравчук нагадав, що на початку конфлікту на Донбасі вже пропонував вести переговори з представниками невизнаних республік.

"Я на одному з телеканалів звернувся до ватажкам Луганської та Донецької областей з проханням: будь ласка, підготуйте письмово пропозиції, що ви хочете мати на території цих районів - це особливий статус, автономія, ознаки державності, напишіть, на які кроки ви могли б піти для компромісу", - зазначив політик.

Політик уточнив, що мова йде не про прямі переговори.

"Там э люди, які не зав'язані, скажімо, суто на політичних питаннях, можливо, є вчені, можливо, є й інші - і з тієї, і з нашого боку почати говорити на цьому рівні. Щоб це не виглядало, як державний рівень", - пояснив Кравчук.

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