Активістка Маруся Звіробій гнівно висловилася про Леоніда Кравчука
Причиною обурення Звіробій стала заява глави ТГК в Мінську про те, що Україні в майбутньому має налагодити нормальні ділові відносини та вирішити всі суперечки. Крім того, їй не сподобалося, як Кравчук розмовляє російською мовою.
"Малорос, який не може говорити російською. Ця гн*да з того часу, коли ламали українську мову", - гнівно заявила активістка.
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Далі Звіробій вже не добирала виразів:
"Ти стара повія. Ти здав Україну. Ти не дав нам стати на ноги і підклав нас під Росію", - заявила вона.
Крім того, активістка впевнена, що готується капітуляція, і провину повністю покладуть на Кравчука.
"Навіть Кучма не пішов на це", - заявила Звіробій.
Раніше ми повідомляли, що 26 жовтня Софія Федина опублікувала на Facebook відео, яке було записано разом з волонтеркою Марусею Звіробій в кафе у Львові. У ролику вони з використанням ненормативної лексики критикували візит Зеленського Золоте Луганської області та його зустріч з добровольцями.
"Ти там частіше їдь, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве», — завила на відео Звіробій, звертаючись до Зеленського.
"Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріл", — продовжує її слова Софія Федина.
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