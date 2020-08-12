Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает, что власть должна использовать каждую возможность для спасения жизни и здоровья украинцев во время эпидемии коронавируса.

Такое мнение Андрей Пальчевский высказал в интервью телеканалу News One, комментируя поиск зарубежной вакцины от коронавируса для вакцинации украинцев в связи с отсутствием производства отечественной.

«Спасение жизни одного украинца стоит любой политической цели. Мы не сдаем наш суверенитет, а спасаем жизнь человека... Если нам будет протянута рука помощи, чтобы спасти хоть одну украинскую жизнь, у президента есть все основания сделать то, что он мудро сделал во время луцкого кризиса», – сказал Андрей Пальчевский.

Общественный деятель также высказал возмущение нецелевым использованием средств из Государственного бюджета, которые были выделены на борьбу с коронавирусом.

«Как можно было разбазарить фонд по борьбе с коронавирусом на строительство дорог? Нарастает летальность болезни. 33 человека умерло в Украине за последние сутки. Раньше такое количество умирало в неделю. Значит, либо статистика меняется, либо вирус мутирует, либо происходят политические вещи. Люди перестали доверять представителям власти от медицины. Нам нужно было сделать свои ПЦР-тесты. Нам обещали, что они будут, на это выделили деньги, а тестов нет. Нас обманули. Вакцину они тоже не будут производить», – заявил Пальчевский.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины прогнозирует вторую волну коронавируса в октябре или ноябре этого года.