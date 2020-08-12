Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает, что власть должна использовать каждую возможность для спасения жизни и здоровья украинцев во время эпидемии коронавируса.
Такое мнение Андрей Пальчевский высказал в интервью телеканалу News One, комментируя поиск зарубежной вакцины от коронавируса для вакцинации украинцев в связи с отсутствием производства отечественной.
«Спасение жизни одного украинца стоит любой политической цели. Мы не сдаем наш суверенитет, а спасаем жизнь человека... Если нам будет протянута рука помощи, чтобы спасти хоть одну украинскую жизнь, у президента есть все основания сделать то, что он мудро сделал во время луцкого кризиса», – сказал Андрей Пальчевский.
Общественный деятель также высказал возмущение нецелевым использованием средств из Государственного бюджета, которые были выделены на борьбу с коронавирусом.
«Как можно было разбазарить фонд по борьбе с коронавирусом на строительство дорог? Нарастает летальность болезни. 33 человека умерло в Украине за последние сутки. Раньше такое количество умирало в неделю. Значит, либо статистика меняется, либо вирус мутирует, либо происходят политические вещи. Люди перестали доверять представителям власти от медицины. Нам нужно было сделать свои ПЦР-тесты. Нам обещали, что они будут, на это выделили деньги, а тестов нет. Нас обманули. Вакцину они тоже не будут производить», – заявил Пальчевский.
Королеву поставили на место после неприличных утех с 18-летним, Тарзан не потерпит: "Перегнула...."
Перерасчет пенсий, в ПФУ разъяснили, что надо срочно сделать, чтобы не потерять деньги: "Придется обратиться в..."
Состояние Павлика после трагедии с сыном нестабильное, молодая жена не сдержалась: «Может улыбаться, даже...»
Новая беда случилась со звездой "Квартал 95", врачи сделали все возможное: «Так обидно…»
Напомним, Министерство здравоохранения Украины прогнозирует вторую волну коронавируса в октябре или ноябре этого года.