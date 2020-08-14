Протесты в Беларуси намеренно пытаются подавить с особой жестокостью, чтобы подготовить страну к аннексии

Как передает Politeka, такое мнение высказал на своей странице в соцсети политический и военный эксперт Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что задавить протесты можно было бы и в половину менее жестко - тем более, чрезмерная жестокость как раз провоцирует людей на эти протесты.

"В общем, вырисовывается, что еще некоторое время, которое в принципе может измеряться днями, и Беларусь превратиться в пространство изнуренных и рассеянных военных, полицейских и демонстрантов, задолбавшихся до такой степени, что они не способны оказать организованного и решительного сопротивления, тем более, что тысячи демонстрантов уже сидят под стражей", - написал Арестович.

По мнению эксперта, это приведет к тому, что Путина призовут ввести войска.

"Блюдо будет подано. К аннексии", - считает Арестович.

По его словам, в дальнейшем эти протесты в Беларуси могут превратить в бойню со стрельбой специально подготовленными людьми в обе стороны - как в демонстрантов, так и в силовиков, с десятком жертв, чтобы ситуацию в стране можно было квалифицировать как раскол и катастрофу.

"А дальше - Путин, введи войска, спаси братскую страну", - прогнозирует эксперт.

Напомним, белорусский спецназовец разработал план победы над ОМОНом Лукашенко: "Просто крики "позор" не работают".

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