Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает Politeka.

По его мнению, Лукашенко нельзя считать президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов.

"Лукашенко больше не является законным лидером Беларуси. Не думаю, что мы по-прежнему можем называть его легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов", – сказал Науседа.

Также политик предупредил не удастся мирным путем разрешить кризисную ситуацию в стране, что против Беларуси могут ввести санкции.

"Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы – не только Литва, но и весь Евросоюз – заинтересованы в том, чтобы Беларусь была стабильным, демократическим и суверенным государством", – добавил Гитанас Науседа.

Politeka писала, что Беларусь на сегодняшний день сильно страдает и ищет решение из очень непростой ситуации. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый день случаются эксцессы. В частности, с нашими гражданами, оказались в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина", – сообщил глава государства.

По его словам, эти правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа.

В Беларуси продолжаются акции протеста, которые разгорелись после шестой победы на президентских выборах Александра Лукашенко.

К людям, которые выходят на улицы городов и противостоят силовикам, рискуя жизнями и здоровьем, начали присоединяться работники белорусских предприятий. С 11 августа забастовку объявили работники сферы транспорта, торговли, банков и IT-сферы. С четверга, 13 августа, такие протесты приняли массовый характер, и по всей стране тысячи сотрудников крупнейших предприятий бросают работу и выходят на акции в поддержку протестующих.

Лукашенко полностью согласился на условия Путина: детали переговоров.

Кремль нашел свой интерес в белорусском восстании, озвучены детали: "Лукашенко надо дать..."

"Как Пиночет в 1973 году": силовики Лукашенко перешли к зверским методам, кадры.