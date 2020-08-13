Никто ничего больше не скрывает

После объявления о победе Александра Лукашенко на президентских выборах Беларусь снова оказалась перед старой опасностью

Похоже, белорусский политик решил прильнуть под крыло России, напуганный протестами в стране и тем, что в мире не спешат признавать его победу, подозревая фальсификации.

Масла в огонь о том, что Лукашенко начал дрейфовать в сторону РФ, добавила информация российского политолога Валерия Соловья.

На своей странице в социальной сети Фейсбук он сообщил о том, что президенты Беларуси и России поговорили по телефону.

«Два восточноевропейских «вождя» по телефону обсуждали ситуацию в Белоруссии и дальнейшее взаимодействие. Лукашенко полностью согласился на все предложения Кремля по союзному государству. В Москву он лететь не собирался», – говорится в тексте.

Ранее мы рассказывали о том, что даже если Александр Лукашенко останется президентом Беларуси, уже ничего, кроме агонии, не будет. Такое предположение высказал журналист Виталий Портников.

По его словам, сейчас и россияне, и белорусы «живут внутри воняющего трупа».

«И понятно, что когда ты пытаешься выбраться из этого трупа, ничего хорошего не происходит: ты нужен червям, они тобой питаются, они не могут существовать без этого трупного запаха», – написал он в своем блоге.

Несмотря на то, что сейчас происходит в Беларуси, по словам Портникова, можно без труда представить себе, что будет в РФ, когда начнет рушитьсярежим Путина, который фактически при власти уже три десятка лет.

«Крови будет больше, последствия будут масштабнее и страшнее. А Советского Союза все равно уже не будет», - отметил он.

Напомним, Лукашенко дал ОМОНу абсолютный карт-бланш, не щадят даже женщин и детей.

Как сообщала Politeka, Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность.