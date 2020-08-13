В сети показали в каких условиях содержат задержанных во время протестов в Беларуси

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовала Эль Мурид на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

"Это не школа в Беслане с захваченными террористами заложниками. Это Беларусь, и на полу рядами - захваченные протестующие. Мест в СИЗО уже не хватает, поэтому хунта использует те же практики, что и Пиночет в 1973 году, загоняя арестованных на стадион. Хунта Ельцина в Москве, кстати, в 1993 году тоже использовала стадион рядом с Белым домом с той же целью", - отметил он.

На кадрах видно, что задержанные находятся в спортзале, сидя просто на полу с опущенными головами.

По его словам, это уже настоящий террор.