В сети показали в каких условиях содержат задержанных во время протестов в Беларуси
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовала Эль Мурид на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
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Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули в воскресенье, 9 августа. После закрытия избирательных участков обнародовали данные официального экзитпола.
Согласно им, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 79,7%. Однако по данным независимого опроса, Тихановская набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
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