В сети показали в каких условиях содержат задержанных во время протестов в Беларуси

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовала Эль Мурид на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

"Это не школа в Беслане с захваченными террористами заложниками. Это Беларусь, и на полу рядами - захваченные протестующие. Мест в СИЗО уже не хватает, поэтому хунта использует те же практики, что и Пиночет в 1973 году, загоняя арестованных на стадион. Хунта Ельцина в Москве, кстати, в 1993 году тоже использовала стадион рядом с Белым домом с той же целью", - отметил он.
 
На кадрах видно, что задержанные находятся в спортзале, сидя просто на полу с опущенными головами.

По его словам, это уже настоящий террор.
 
"Никакой разницы между террористами и нелегитимной властью нет. Единственный метод управления, доступный им - прямой террор", - заключил Мурид.

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Это не школа в Беслане с захваченными террористами заложниками. Это Белоруссия, и на полу рядами - захваченные протестующие. Мест в СИЗО уже не хватает, поэтому хунта использует те же практики, что и Пиночет в 1973 году, загоняя арестованных на стадион. Хунта Ельцина в Москве, кстати, в 1993 году тоже использовала стадион рядом с Белым домом с той же целью. Никакой разницы между террористами и нелегитимной властью нет. Единственный метод управления, доступный им - прямой террор.

Gepostet von Эль Мюрид am Mittwoch, 12. August 2020

Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули в воскресенье, 9 августа. После закрытия избирательных участков обнародовали данные официального экзитпола.

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Согласно им, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 79,7%. Однако по данным независимого опроса, Тихановская набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

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