В пятницу, 14 августа, в Киеве представители разных политических сил и небезразличные жители Луганской области в очередной раз вышли на мирную акцию протеста под стены Офиса президента Украины с требованием отменить решение ЦИК о непроведении выборов в 8 ОТГ Луганщины.

Об этом сообщает Сергей Шахов - народный депутат Украины от группы «Довира», мажоритарщик от Луганщины на своей странице в Facebook.

Прямо зараз СОТНІ ЖИТЕЛІВ ЛУГАНЩИНИ вийшли на мітинг під ОПУ. Люди вимагають Президента повернути їм право голосу та... Gepostet von Сергій Шахов am Freitag, 14. August 2020

Несколько тысяч человек, которые приехали утром из Луганской области, требовали от президента отправить в отставку губернатора Луганской области Сергея Гайдая.

Документы Луганской военно-гражданской администрации о невозможности провести выборы на Донбассе, на основани которых ЦИК приняла соответствующее Постановление, подделали, - уверен народный депутат Сергей Шахов, который выступил перед участниками акции.

«Я призываю все силовые структуры возбудить уголовное дело по факту подделки документов губернатором Луганской области Сергеем Гайдаем, который ввел в заблуждение президента и ЦВК. Люди ждали 5 лет, чтобы снести ту банду местных депутатов, которая засела в горсоветах. Вся Луганщина хочет провести честные и мирные выборы. Так давайте определимся, в какой стране мы живем: президент хочет мира, а губернатор хочет войны? СБУ, Национальная полиция, ДББ - покажите наконец свою работу!», - отметил народный депутат.

Шахов также добавил, что жителей области, которые ехали на мирную акцию протеста, изначально не пропускали на пунктах пропуска более 5 часов, обыскивали, записывали личные данные, проверяли телефоны и личные вещи.

Сообщается, что свои требования активисты передали в письменном обращении к Владимиру Зеленскому и главе Центральной избирательной комиссии. В руках луганчане держали плакаты с надписями «Повернемо право голосу українцям!», «Мы хотим выборы в местные советы!», «Я не дам украсть мой голос!», «Президент должен нас услышать!!!», «Президент! Народ негодует - твой Гайдай пусть гайдует!».

«Слуги так перепугались результатов социологических исследований на Донбассе, что нашли единственный способ не проиграть на местных выборах - отменить их вовсе. Прикрываясь абсолютно надуманными «вопросами безопасности» они решили узурпировать власть в регионе. Этого не будет», – добавил глава Лисичанской избирательной комиссии Дмитрий Конов.

Акция под Офисом президента длилась около двух часов, перед этим митингующие также выразили свой протест у стен Центральной избирательной комиссии.

Это уже третья подобная акция протеста за неделю. Ранее избиратели протестовали против непроведения местных выборов в Северодонецке и требовали уволить губернатора Луганской области Сергея Гайдая.