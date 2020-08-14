В пятницу, 14 августа, в Киеве представители разных политических сил и небезразличные жители Луганской области в очередной раз вышли на мирную акцию протеста под стены Офиса президента Украины с требованием отменить решение ЦИК о непроведении выборов в 8 ОТГ Луганщины.
Об этом сообщает Сергей Шахов - народный депутат Украины от группы «Довира», мажоритарщик от Луганщины на своей странице в Facebook.
Несколько тысяч человек, которые приехали утром из Луганской области, требовали от президента отправить в отставку губернатора Луганской области Сергея Гайдая.
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Документы Луганской военно-гражданской администрации о невозможности провести выборы на Донбассе, на основани которых ЦИК приняла соответствующее Постановление, подделали, - уверен народный депутат Сергей Шахов, который выступил перед участниками акции.
«Я призываю все силовые структуры возбудить уголовное дело по факту подделки документов губернатором Луганской области Сергеем Гайдаем, который ввел в заблуждение президента и ЦВК. Люди ждали 5 лет, чтобы снести ту банду местных депутатов, которая засела в горсоветах. Вся Луганщина хочет провести честные и мирные выборы. Так давайте определимся, в какой стране мы живем: президент хочет мира, а губернатор хочет войны? СБУ, Национальная полиция, ДББ - покажите наконец свою работу!», - отметил народный депутат.
Шахов также добавил, что жителей области, которые ехали на мирную акцию протеста, изначально не пропускали на пунктах пропуска более 5 часов, обыскивали, записывали личные данные, проверяли телефоны и личные вещи.
Сообщается, что свои требования активисты передали в письменном обращении к Владимиру Зеленскому и главе Центральной избирательной комиссии. В руках луганчане держали плакаты с надписями «Повернемо право голосу українцям!», «Мы хотим выборы в местные советы!», «Я не дам украсть мой голос!», «Президент должен нас услышать!!!», «Президент! Народ негодует - твой Гайдай пусть гайдует!».
«Слуги так перепугались результатов социологических исследований на Донбассе, что нашли единственный способ не проиграть на местных выборах - отменить их вовсе. Прикрываясь абсолютно надуманными «вопросами безопасности» они решили узурпировать власть в регионе. Этого не будет», – добавил глава Лисичанской избирательной комиссии Дмитрий Конов.
Акция под Офисом президента длилась около двух часов, перед этим митингующие также выразили свой протест у стен Центральной избирательной комиссии.
Это уже третья подобная акция протеста за неделю. Ранее избиратели протестовали против непроведения местных выборов в Северодонецке и требовали уволить губернатора Луганской области Сергея Гайдая.