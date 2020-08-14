"Все козыри остались на руках у Кремля"

Шансов на победу у протестующих белорусов практически нет

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил известный украинский политолог Александр Кочетков, передает Politeka.

Он отметил, что в Беларуси, в отличие от Украины, не протестуют по поводу того, в каком направлении двигаться стране – к Европе или к России.

"Подавляющей части белорусского общества российский путь представляется оптимальным. В Беларуси протестуют лишь против наглого искажения результатов голосования", – заявил Кочетков.

Также эксперт объяснил ту жестокость, с которой белорусские силовики подавляют народный бунт.

"В Беларуси лютуют не против народа, а против отщепенцев, которые "мутят воду". Силовики защищают привычный образ жизни, достаток своих семей", – объяснил аналитик.

Поэтому, констатировал Александр Кочетков, шансов на победу у протестующих практически нет. Вопрочем, добавил он, нет шансов и у президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Попытавшись нарисовать себе 80%, он дал понять обществу, что у него, скорее всего, нет и 50%, тем самым десакрализировав и даже делигимизировав свою власть", – убежден эксперт.

Поэтому, заявляет политолог, все козыри остались на руках у Кремля.

"Включая возможность навязывания союзного государства Россия-Беларусь во главе с Путиным. А любой внешнеполитический успех Кремля делает положение Украины более уязвимым", – добавил Александр Кочетков.

Pоliteka сообщала, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. По его мнению, Лукашенко нельзя считать президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов.

"Лукашенко больше не является законным лидером Беларуси. Не думаю, что мы по-прежнему можем называть его легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов", – сказал Науседа.

В Беларуси продолжаются акции протеста, которые разгорелись после шестой победы на президентских выборах Александра Лукашенко. К людям, которые выходят на улицы городов и противостоят силовикам, рискуя жизнями и здоровьем, начали присоединяться работники белорусских предприятий.

С 11 августа забастовку объявили работники сферы транспорта, торговли, банков и IT-сферы. С четверга, 13 августа, такие протесты приняли массовый характер, и по всей стране тысячи сотрудников крупнейших предприятий бросают работу и выходят на акции в поддержку протестующих.

Телеграмм-канал NEXTA Live сообщает о том, что к общенациональной забастовке присоединились такие гиганты, как МАЗ, БелАЗ, Минский станкостроительный завод, «Гродно-Азот», «Белшина», «Минский Завод Шестерён», метро Минска и многие другие.

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