Росссийскую военную технику стягивают на границу с Беларусью

Как передает Politeka.net, об этом сообщают очевидцы в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)





"На границе с Беларусью..."Катюши"... Не дай Бог беларусы узнают, что такое БМ21 Град, СПГ, Водник, Русич, и еще много разной мокшанской специфичной фигни... Не позавидуешь таким познаниям!", - говорится в подписи к видео.

На опубликованным кадрам видно, что вдоль дороги стоят десятки "Катюш" и грузовиков.

По данным издания "Диалог", кадры предположительно были сняты в Смоленской области (граничит с Могилевской и Витебской областью Беларуси).

"Пока что зацепиться удается лишь за 1-й грузовик, который стоит после полицейской машины (0:04). Номера (предположительно) 3813АМ|67", - говорится в сообщении.



В то же время, в РФ нигде официально не сообщили передислоцировании войск в указанном районе.

Ранее в Telegram-канале Правда UA сообщили, что внутренние войска, а также десантники и пограничники экстренно перебрасываются на границу с РФ для того, чтобы усилить прикрытие.

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