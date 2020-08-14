Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Александра Лукашенко покинуть свой пост

Как передает Politeka.net, таким образом политик отреагировала на происходящие в Беларуси протесты.

"Диктатор с окровавленными руками. Ты решил свою судьбу – у тебя нет будущего на белорусской земле", – написала политик в Twitter.

Кроме того, Грибаускайте прикрепила хештег #LukashenkoLeaveNow ("Лукашенко, уходи сейчас"), призывая его оставить пост президента.

Стоить отметить, что много мировых политиков и знаменитостей выступили против действующего лидера Беларуси.

Ранее, российский комик Гарик Харламов также раскритиковал президента Беларуси, призвав его прекратить насилие.

По его словам, происходящее в Беларуси уже выходит за рамки.

"Это же просто жесть. Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки", - отметил комик.

Журналист Владимир Познер уверен, что действия Лукашенко уже показали, к чему он привел страну.

"Применение слезоточивого газа, резиновых пуль, водяных пушек, избиение людей, вышедших на мирные демонстрации, аресты журналистов – все это подводит к одному утверждению: Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство", - отметил он.

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