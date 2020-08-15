Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский завил об общенациональном масштабе своей политической силы «Перемога Пальчевского», добавив, что она имеет активную поддержку людей по всей Украине

Об этом он сказал в интервью телеканалу Украина 24.

«Наше движение «Перемога Пальчевского» связано с победой в масштабах всей Украины. Это всеукраинское политическое движение, которое очень неплохо набирает поддержку людей», – отметил Андрей Пальчевский.

Он также призвал украинцев к объединению в рядах политической силы «Перемога Пальчевского» по всей стране для работы над ее развитием.

«Люди, которые поддерживают идею о том, что нам необходимо сконцентрироваться вокруг вечных ценностей, примерить Восток и Запад страны, прекратить делить нас по языку, по религии, по этносам и двигаться вперед, а не вспоминать пчел и глечики позапрошлого века, а в это время воровать в долларах и носить вышиванку, всем ребятам сюда по всей Украине», – заявил Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине.

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил, что выборы осенью могут не состояться.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как шикуют «слуги народа».