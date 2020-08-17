Георгий Тука заявил о возможной договоренности Москвы и Киева по Донбассу

По его словам, Кремль мог получить заверения от украинской стороны о том, что она готова идти на уступки в вопросе Донбасса. Кроме того, он объяснил, что уже заметил предпосылки к этому со стороны нынешней украинской власти.

Такое мнение экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц озвучил в интервью для Обозревателя.

"У меня такое ощущение, что, по крайней мере, кремлевская администрация (Россия прим.ред) получила какие-то заверения со стороны нынешней украинской власти, что Украина готова идти на уступки именно в политическом контексте", – заявил Тука.

По его мнению, Кремль не интересует "особый режим административного управления", о котором говорил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он отметил, что в новом договоре РФ и Украины, Россия требует изменений в нашей Конституции.

"Россия требует изменений в Конституцию", – напомнил экс-замминистра.

Он указал на принципиальное различие между законом "Об особенностях местного самоуправления" и изменениями в Основной закон.

В первом случае речь идет о временном решении – на 3 года. Во втором случае – о норме, которая будет действовать на постоянной основе.

Напомним, что Георгий Тука высказался о протестах в Беларуси.

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