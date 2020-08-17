На сьомий рік війни з Росією в РФ наполегливо продовжують заперечувати присутність своїх військ на Донбасі

Однак приховувати те, що всім і так давно відомо, виходить все гірше, тому що слідів війни все більше і більше, передає Politeka.net.

Так, у соціальних мережах опублікували фотографії кладовища знищеної військової техніки біля села Синявське в Ростовській області.

"Звідки її стільки? Ми начебто ні з ким не воюємо", – дивується автор пулікаціі.

"Ой як незручно вийшло", - іронізує з цього приводу блогер Vitauskas.

На фотографіях можна побачити розбиті танки зі знесеними вежами, бронетранспортери і навіть систему залпового вогню "Град". Понівечена техніка іржавіє під відкритим небом і заростає бур'янами. Охочих здати її на металобрухт, схоже, не знайшлося.

Раніше ми розповідали про те, що користувачі соцмереж розповіли про колону російської військової техніки, яка рухалася по трасі "Санкт-Петербург – Псков". У ній помітили вантажівки "Урал", легкі бронеавтомобілі та інший транспорт. Відзначається, що техніка прямує в бік білоруського кордону. Деякі припускають, що це - "братська допомога" Путіна президенту Лукашенку для придушення народних протестів, що спалахнули після виборів 9 серпня.

Ми також писали, що на Луганщині виявили масове поховання бойовиків, які воювали за "ЛНР".

Фотографіями, зробленими в Стаханові (Кадіївка, - ред.), поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук блогер Серж Сергєв.

"Кладовище іхтамнетів в дірі, Стаханов. Жертви путенської пропаганди", – підписав він знімки.

На одному з фото можна побачити величезну кількість могил, які йдуть прямо вздовж дороги. На багатьох похованнях видно таблички з даними тих, хто там лежить, хоча раніше "керівництво" всіляко приховувало присутність найманців на Донбасі.

Нагадавши, коронавірус прорвався в "ДНР", у бойовиків паніка.

Як повідомляла Politeka, Путін кинув Донбас.

Також Politeka писала, що Донецьк став зовсім безлюдним в окупації, кадри міста-примари.