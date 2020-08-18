Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает, что Президента Украины могут убедить перенести местные выборы из-за эпидемии коронавируса

Такое мнение Андрей Пальчевский высказал в интервью телеканалу News One.

«Решение (ред. - о переносе выборов), если будет приниматься, то его будет принимать Президент Украины и другими руководителями, исходя из того, какие данные у них будут на руках. А эти данные подготовят ляшкоподобные руководители. И они убедят президента. На самом деле это будет совершенно иначе. Если у сегодняшней власти было бы более или менее сильное будущее, то речь о переносе выборов вообще не шла бы. Но учитывая падение популярности, которое происходит с катастрофической быстротой, придумывают поводы. А что может быть лучшим поводом, чем COVID?!», – заявил Пальчевский.

Общественный деятель высказал предположение, что старшее поколение избирателей не поддержит действующую власть.

«Ведь не обязательно отменять выборы (ред. – местные). Все прекрасно знают какие группы населения находятся в зоне риска. Мы знаем, что это в основном люди старшего поколения, которые пойдут голосовать. Молодые люди не пойдут голосовать. Также мы знаем, что люди старшего поколения голосовать за сегодняшнюю власть не будут», – сказал Андрей Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Согласно исследованию Центра Разумкова – Пальчевский главный конкурент Владимира Кличко на грядущих выборах мэра Киева.