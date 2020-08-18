Пальчевский объяснил из-за чего возник скандал с анализами Зеленского на наркотики

В интервью на ютуб-канале «Зе Интервьюер» предприниматель рассказал детали сдачи анализов на наркотики кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского

«Телеканал бывшего президента 8 часов онлайн снимал весь процесс. На тот момент никаких наркотиков в крови Зеленского не было. Я отвечаю. Я видел результат. Все остальное раздули в подконтрольных Порошенко СМИ», - сокрушается он.

Пальчевский также объяснил из-за чего возникли противоречия.

«Порошенко было выгодно выставить Зеленского наркоманом. Результат мы отправили заказчику – Зеленскому и его команде. Перепутать дату могли только там. Я знаю, что все анализы были сделаны правильно», - добавил предприниматель.

Полный выпуск с Андреем Пальчевским можно посмотреть тут