Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает, что власть допустила ошибку, закрывая людей на карантин и одновременно разрешая работу ночных заведений и ресторанов, владельцы которых являются представителями власти

Об этом он заявил в эфире телеканала News One.

«Мешает ли власти COVID? Нет! Потому что COVID не мешал работе ночных клубов, дискотек, приближенных к сильным мира сего ресторанам, компаниям. Но зато можно было очень спокойно разогнать людей по квартирам, ссылаясь на то, что они в «красной зоне», – заявил Пальчевский.

Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» также прогнозирует нарастание противостояния между представителями местных органов управления и центральной властью.

«Сопротивление мэров, начиная от Черкасс и заканчивая большими городами, это очень сильная тенденция. Люди убегают от центра из Киева и прячутся в местной власти. Вот именно местная власть и будет началом противостояния и гражданского неповиновения. Я не имею в виду Майдан. Ведь украинцы научены горьким опытом двух не самых удачных Майданов», – сказал Андрей Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Согласно исследованию Центра Разумкова – Пальчевский главный конкурент Владимира Кличко на грядущих выборах мэра Киева.