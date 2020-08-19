Цими днями в Києві майже на всіх станціях метро та в інших точках міста роздавали часопис відповідальних егоїстів.

Газету зроблено зі смаком, виданню не бракує цікавих матеріалів, пише "Hyser". Проте головна інтрига – хто замовив такий масовий друк і навіщо?!

Зрозуміти це дуже важко, навіть, якщо уважно перечитати всі статті та роздивитися всі ілюстрації. З першої шпальти на читача дивиться утаємничений силует молодої людини. А в «шапці» загалом можна побачити візуальний ребус. Його елементами є вівця у вовчий шкурі (так, саме так – не

навпаки) та надпис латиною, яку можна перекласти як «Мудрість перемагає силу».

Такого одночасно естетського та масованого виходу на політичну сцену в Україні ще не було. Принаймні останнім часом. І поки експерти губляться у думках та припущенням, поділимось власним інсайдом.

Новий партійний проект, навколо якого гуртуватимуться «відповідальні егоїсти», нібито фінансує Андрій Богдан. Подейкують, що Андрій Йосипович буквально шаленіє, як від назви партії, в який ключовим словом значиться саме «егоїзм», так і від досить потужних перспектив насолити президентській «Слузі народу» вже під час місцевих перегонів.