Незаконные рубки лесов продолжают трагедию Карпат

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный в своей колонке для УП, передает «Знай».

Приводим слова автора без комментариев.

За первое полугодие 2020 года Госэкоинспекция провела 1460 проверок использования лесных ресурсов и природно-заповедного фонда. За причиненный вред к административной ответственности привлечено 2 387 человек, начислены убытки на сумму свыше 177,4 млн грн.

Больше всего из них - в 5 областях:

-Херсонской области – почти 24 млн грн;

-Днепропетровской области – почти 11,2 млн грн;

-Закарпатской области – почти 9 млн грн;

-Черниговской области – более 8,2 млн грн;

-Хмельницкой области – более 7,1 млн грн.

Последнее резонансное нарушение обнаружили во время проверки, которая была проведена с 23 июня по 3 июля 2020 года, в сновском районном дочернем агролесохозяйственном специализированном предприятии «Сновскрайагролесхоз». Установлены незаконные рубки и другие нарушения природоохранного законодательства, которые нанесли ущерб государству почти на 11,6 млн грн.

Большинство подконтрольных территорий, покрытых лесом, принадлежат государственным лесохозяйственным предприятиям. Именно они несут ответственность за его сохранность и недопущение незаконных рубок и именно они должны платить убытки, если не установлены другие лица, непосредственно причинившие вред окружающей среде и государству.