Незаконные рубки лесов продолжают трагедию Карпат
Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный в своей колонке для УП, передает «Знай».
Приводим слова автора без комментариев.
За первое полугодие 2020 года Госэкоинспекция провела 1460 проверок использования лесных ресурсов и природно-заповедного фонда. За причиненный вред к административной ответственности привлечено 2 387 человек, начислены убытки на сумму свыше 177,4 млн грн.
Больше всего из них - в 5 областях:
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-Херсонской области – почти 24 млн грн;
-Днепропетровской области – почти 11,2 млн грн;
-Закарпатской области – почти 9 млн грн;
-Черниговской области – более 8,2 млн грн;
-Хмельницкой области – более 7,1 млн грн.
Последнее резонансное нарушение обнаружили во время проверки, которая была проведена с 23 июня по 3 июля 2020 года, в сновском районном дочернем агролесохозяйственном специализированном предприятии «Сновскрайагролесхоз». Установлены незаконные рубки и другие нарушения природоохранного законодательства, которые нанесли ущерб государству почти на 11,6 млн грн.
Большинство подконтрольных территорий, покрытых лесом, принадлежат государственным лесохозяйственным предприятиям. Именно они несут ответственность за его сохранность и недопущение незаконных рубок и именно они должны платить убытки, если не установлены другие лица, непосредственно причинившие вред окружающей среде и государству.