Кабинет министров провел кадровые перестановке в порте Южном

Вместо Александра Олейника, который занимал должность исполняющего обязанности директора порта с ноября 2019, назначен Сергей Ковшар.

Ранее в структуре управления порта Ковшар занимал пост заместителя директора по экономике и финансам.

Под руководством Александра Олейника МТП Южный перевалил рекордные 10,6 млн тонн грузов в первом полугодии 2020 года. Это самый высокий показатель грузоперевалки в истории порта. За 6 месяцев порт Южный перевалил 7,812 млн тонн грузов на экспорт (+62%) и 1,480 млн тонн импортных грузов (+55%), транзит составил 1,82 млн тонн (+36%), каботаж - 211,4 тыс. тонн. Экспортная пропускная способность увеличилась на 20%. До назначения директором порта Южный в 2019 году Сергей Ковшар руководил Мариупольским госстивидором. Так, в Мариуполе был создан современный высокотехнологический терминал по перевалке стального листа, а также завершено строительство зернового терминала, мощности которого составляют до 2,5 миллиона тонн зерна в год.

Новоназначенный Сергей Ковшар в 2011 году возглавлял КП «Одесские инженерные сети», а с 2011 по 2013 был заместителем директора КП «Теплоснабжение Одессы». Затем (2015-2016) был заместителем директора по финансовым вопросам АО «Биостимулятор».