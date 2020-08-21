Бывшему солисту группы «Тартак» Александру Положинскому предложили принять участие в выборах мэра Луцка

Об этом сам артист рассказал в интервью Нromadske. Музыкант уточнил, что пока в градоначальники не собирается.

При этом Положинский отметил, что очень хочет, чтобы Луцк преобразился, но сам управлять городом не желает.

Кроме того, Положинский добавил, что он не является компетентным человеком в этом вопросе.

«Я понимаю, что всему можно научиться, и я имею некий базис знаний и умений для того, чтобы стать главой Луцка. В то же время для этого нужно время. Я не хочу, чтобы случилось так, как с нашим президентом, когда он одновременно и занимает должность, и учится что-то на ней делать», — говорит музыкант.

Положинский добавил, что для этого ему нужна была бы «крепкая команда» с настоящими професионалами, но такой команды у него сейчас нет.

«Пока что я это все воспринимаю как веселую болтовню, направленную больше на то, чтобы заставить кого-то нервничать или поиграть в какие-то политические игры», — добавил он.

Музыкант уточнил, что выдвинуть его в мэры предлагает «активная группа в Луцке». Он отметил, эта группа выступает против Игоря Палицы, который 20 мая 2020 года возглавил новосозданную партию «За майбутнє».

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Как сообщала Politeka, Положинский призвал отказаться от связей с Россией: "Будет лучше для Украины".

Также Politeka писала, что Положинский объяснил, почему в Украине все идет наперекосяк: "Разочарования начались еще на Майдане".