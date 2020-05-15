Ситуация в Украине не смогла улучшиться даже из-за Майданов



Такое мнение высказал музыкант Александр Положинский "Апострофу".

По его словам, в стране ничего не изменилось, не смотрят на два Майдана.

"Мои разочарования начались еще на Майдане. Я уже в какой-то момент понял, что все идет не туда. В начале у меня еще была надежда, что нам удастся переломить ситуацию, собрать критическую массу активных людей, чтобы направить Майдан несколько в другое русло. Но тогда я понял, что мне это не удается, что пока я не вижу людей, которые могли бы помочь мне это сделать или к которым я бы мог присоединиться, чтобы это сделать", - отметил певец.

По его словам, в этом нет ничего удивительного.





"Насчет всего остального, что происходит внутри страны, здесь даже нечему удивляться, поскольку все идет уже в привычном, к сожалению, для Украины спиральном витке", - заключил он.

Стоить отметить, что певец уверен, что очень много людей на разных ответственных должностях виноваты в том, что происходит на Донбассе. По его словам, главное, чтобы все настоящие преступления или ошибки не остались безнаказанными "как с той, так и с ашей стороны".

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