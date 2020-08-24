Общественный деятель записал видеообращение, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

«Всех, кто любит Украину – поздравляю с Днем независимости. 29 лет мало для человека, но много для страны. Мы научились выбирать. Мы научились отстаивать свои интересы. Нам нужно научится объединяться и побеждать! Вот этого и я хотел бы пожелать», - сказал Пальчевский.

Также бизнесмен не обделил вниманием украинских политиков.

«Хотелось бы обратится к тем патриотам-самозванцам, которые рассказывают нам как они любят Украину, а сами отдали Крым, торговали с агрессором и прекрасно себя сейчас чувствуют. Есть надежда на наш народ. Мы научились выбирать», - отрезал он.

Ранее Пальчевский заявлял, что решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. Популярный политик, в рамках своей инициативы, уже побывал в Деснянском и Дарницком районах.