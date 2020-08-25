В этом году День независимости Украины впервые был русскоязычным и продвигал "абсолютно московские идеологические нарративы"
Как передает Politeka, такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.
"Впервые на День Независимости продвигались абсолютно московские идеологические нарративы, ведь впервые на официальной площадке использовался русский язык. Промосковские "звезды", которые до сих пор активно ротируются в государстве-агрессоре, русскоязычные песни, ставка на азиатское культурное пространство. Вот что было сделано сегодня на мероприятиях власти", - написал Смолий.
Он также отметил, что к подобному формату не прибегал даже бывший президент-беглец Виктор Янукович.
"Не припоминаю, чтобы на официальных мероприятиях такое было даже при Януковиче. Зеленский сегодня лично опустил страну ниже, чем опускал тот же Янукович, потому что еще никто настолько не позорил День Независимости", - заявил Смолий.
По мнению эксперта, власть планомерно навязывает населению возвращение к полноценному "русскому миру" с русским языком на телевидении и радио, с кремлевскими гастролерами, с "миром" от Кравчука и Фокина, с ликвидацией Закона о языке, саботажем армии и безопасности государства.
"Сегодня Зеленский довел эти московские нарративы до своего апогея, а значит власть планирует и дальше опускать страну на глубину "русского мира", если уже даже готова паскудить День Независимости московским хламом", - написал он.
Напомним, под окнами Зеленского бунт, "Азов" пришел к президенту с жестким требованием: "Главная угроза для Украины…".
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