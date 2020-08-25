В этом году День независимости Украины впервые был русскоязычным и продвигал "абсолютно московские идеологические нарративы"

Как передает Politeka , такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.

"Впервые на День Независимости продвигались абсолютно московские идеологические нарративы, ведь впервые на официальной площадке использовался русский язык. Промосковские "звезды", которые до сих пор активно ротируются в государстве-агрессоре, русскоязычные песни, ставка на азиатское культурное пространство. Вот что было сделано сегодня на мероприятиях власти", - написал Смолий.

Он также отметил, что к подобному формату не прибегал даже бывший президент-беглец Виктор Янукович.

"Не припоминаю, чтобы на официальных мероприятиях такое было даже при Януковиче. Зеленский сегодня лично опустил страну ниже, чем опускал тот же Янукович, потому что еще никто настолько не позорил День Независимости", - заявил Смолий.