У День Незалежності України ветерани російсько-української війни, зокрема полку "Азов", прийшли до офісу Президента з вимогою прийняти закон про колаборантів

Представники "Азова" підкреслили, що в це свято важливо не тільки вшанувати українську армію, але згадати, що головна загроза для України в ці дні – "це внутрішня "п'ята колона", яка працює за гроші Кремля".

Зокрема, представники полку заявили, що ОПЗЖ і партія Шарія систематично здійснюють антиукраїнську діяльність: вже не ховаючись їздять до Москви за інструкціями, а Шарій називає Україну "недодержавою". В "Азові" підкреслили, що так більше тривати не може.

Саме тому ветерани російсько-української війни вимагають від Зеленського прийняти закон про колаборантів, тим самим захистивши країну від внутрішнього ворога.

Передбачається, що в цьому законопроекті буде прописано, що в українське правове поле буде введено поняття "колабораціоніст". Також має бути створена спеціальна комісія, яка розглядатиме злочини колаборантів. Якщо особа буде визнана винною в колабораціонізмі, то її на 15 років позбавлять ряду прав.

Нагадавши, ветерани привітали дніпрян з Днем Незалежності та вшанували героїв, які заплатили найвищу ціну.

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