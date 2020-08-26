Россия сорвала встречу советников глав "нормандского формата", которая была запланирована в Париже на 28 августа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию блогера Дениса Казанского в соцсети.

Он подчеркнул, что уже на последнем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу было очевидно, что РФ сорвет намеченную встречу.

"Представитель России Дмитрий Козак еще месяц назад написал довольно хамское письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация стала делать все, чтобы эти переговоры сорвать", - подчеркнул Казанский.

Сначала, по его словам, формальным поводом для срыва выбрали постановление украинского парламента о проведении местных выборов, в котором Россия была названа страной-агрессором. В РФ заявили, что данный документ противоречит Минским соглашениям и потребовали, чтобы Верховная Рада его отменила. По мнению блогера, данное требование можно расценивать как шантаж и угрозы.

"Фактически - применили откровенный шантаж и угрожали полностью заблокировать переговоры, если Украина не выполнит условия Москвы", - заявил блогер.

Он также напомнил, что представитель Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс и обратился к нардепам с просьбой исключить из принятого постановления тот пункт, который не устроил россиян. Однако в Москве все равно, несмотря на такие уступки, сорвали встречу, но уже под другим предлогом.

"Потому что ни в каком мирном урегулировании не заинтересованы", - уверен блогер.

По мнению Казанского, данная ситуация лишний раз доказывает, что у России нет цели уладить конфликт на Донбассе. Она лишь стремится легализовать в Украине свои оккупационные администрации в захваченных боевиками Донецке и Луганске, а также выбить для них официальный статус.

"Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут", - уверен Казанский.

Как известно, "нормадський формат" - это тип встреч, целью которых является урегулирование конфликта на Донбассе. Во встречах участвуют четыре стороны: Украина, Россия, Германия и Франция. Первая встреча в "нормандском формате" состоялась в первые месяцы вооруженной агрессии РФ на Донбассе - в июне 2014 года.

Напомним, Кравчук "наколол" Кремль в переговорах по Донбассу, детали: "Все в рамках закона".

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