Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны на Донбассе

Так, в День Независимости, 24 августа, глава государства заявил, что верит в то, что боевые действия на Донбассе могут закончится уже в этом году.

«Я хочу верить в то, что это произойдет уже в этом году. Я очень хочу верить в это, и я верю. Я очень бы не хотел называть имен, однако, если сравнить нашу нынешнюю команду с прошлой, то так, как хочу я этого, никто даже и близко не хотел», - заявил Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что новый Нормандский саммит может состояться уже в следующем месяце. Об этом он сообщил, комментируя свою встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом, которая состоялась в Киеве.

«Хайко Маас, я рад, что в День Независимости у нас гости такого высокого уровня. Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины. Согласились, что саммит лидеров "Нормандской четверки" должен состояться в конце сентября», - написал Зеленский в Твиттере.

Известно, что Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе, подчеркнув, что с начала перемирия на фронте уже 29 дней нет боевых потерь и ранений среди бойцов ВСУ.

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