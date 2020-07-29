Президент Зеленський намагається підняти ідею "перестати стріляти" на рівень "Нормандського формату"

Про це у своєму блозі для "Ехо Москви" пише журналіст Матвій Гагапольский, передає Politeka.

За словами автора, це означає, що під документом про повне припинення вогню повинні стояти підписи лідерів Росії, Німеччини, України та Франції.

Автор зазначає, що в укладеній угоді про перемир'я є деякі дивацтва.

зокрема, дивним виглядає той факт, що Росія взагалі щось погодилася підписати, раніше її позиція була чіткою: нас на Дондассе немає, домовляйтеся з владою "Л/ДНР".

Також журналіст вказує на своєрідний тролінг українського президента з боку прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, тому що не є стороною конфлікту.

"На рівні "нормандського формату" — це одна справа, — а які-небудь гарантії з боку Росії... Не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на Південному Сході України", – заявив він.

Ганапольський припускає, що Володимир Зеленський сподівався на те, що підйом проблеми на рівень "Нормандської четвірки" зобов'яже Путіна дати команду не стріляти.

"Але, як бачимо, не спрацювало. І, в світлі цього, абсолютно не зрозуміло в чому був конструктивізм і діловитість розмови між Зеленським і Путіним. Невже Зеленському не вистачило розуму або сміливості запитати прямо – чи гарантуєте ви припинення вогню?", – задає риторичні запитання журналіст.

Підсумовуючи вищесказане, Ганапольський констатує той факт, що Путін залишився при своїй позиції і своїх бойовиків, а Зеленський з нічого не стоїть папером.

"А ще з все тією ж вимогою — хочеш миру? — визнавай бойовиків владою, проводь під російськими автоматами вибори і вводь бойовиків в український парламент", – додав автор.

Politeka писала, що другий президент України Леонід Кучма вирішив вийти з Тристоронньої контактної групи з Донбасу з-за того "трешу", який зараз відбувається у владі. Таку думку висловив український політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.

"Не важко здогадатися, що "відхід" Кучми з Мінська не є бажанням просто відійти від справ. Ще рік тому, коли Кучма майже феєрично повернувся до участі в контактній групі, означало, що Україна буде рухатися шляхом Мінських угод, так, саме тих "мінських угод", які так нещадно критикував Зеленський, йдучи до влади, саме тих угод, на які так кидались "експерти" з пулу Коломойського", - зазначив Смолій.

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