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Президент Украины Владимир Зеленский имеет все возможности для наступления на Крым

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в комментарии "Радио свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, причастные к потере Крымского полуострова наказаны не будут.

"Многие люди причастных к этому, начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашиваться они будут не они. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь", - заявил политик.

Стоить отметить, что Александр Турчинов исполнял обязанности президента Украины, когда в 2014 году Россия аннексировала Крым.

Напомним, президент Владимир Зеленский, в одном из последних интервью выразил уверенность в том, что все виновные в потери Крыма будут наказаны, а Крым вернется в состав Украины.

"Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность.... Но Крым - наша территория. Мы вернем его обратно", - заявил президент.

Ранее легендарный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе завил, что Крым является территорией Украины, а Россия – оккупант.

По словам певца, в событиях 2014 года нет никакой исторической справедливости, о которой постоянно твердят в Российской Федерации.

Напомним, развитие не предусматривается: в РФ признались, зачем аннексировали Крым.

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