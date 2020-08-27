Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал задержание 33 боевиков "ЧВК Вагнера"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

При этом, по мнению Путина, "очевидно", что перемещение боевиков "ЧВК Вагнера" является акцией спецслужб.

По мнению президента РФ, эта история имеет "украинский след". Также к задержанию "вагнеровцев" Путин приписал спецслужбы США.

"Ну, сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Украинских совместно с американскими. Людей в темную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси, поставить перед ними абсолютно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в любую страну - в Латинскую Америку, на Ближний восток. Просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что совершенно не соответствовало действительности", - заявил Путин.

При этом президент РФ заверил, что российские пограничники не выпускали их.

"Наши пограничники их не выпускали, кстати, они же не могли въехать, но по поддельным документам их фактически везли", - сказал Путин.

Более того, по словам Путина, сейчас "достоверно известно", что задержание "вагнеровцев" якобы было операцией спецслужб Украины и США, а некоторые участники операции "не скрывают этого".

Напомним, в РФ обвинили в задержании "невинных вагнеровцев" Украину: "попытка поссорить с Беларусью".

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