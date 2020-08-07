Російські пропагандистські ЗМІ активно розповсюджують фейк про те, що затримання в Білорусі "вагнерівців" нібито було "підставою" з боку українських спецслужб

Як передає Politeka, про це написав на своїй сторінці в соцмережі політичний експерт Бачо Корчилава.

"Хочете посміятися. Російські телеканали вже щосили сурмлять, що затримання в Білорусі 33 "вагнерівців" - це провокація українських спецслужб. Головний посил простий - 33 чесних і порядних патріота, які захищали Донбас, вирішили підзаробити по оголошенню в інтернеті охоронцями в Венесуелі. Оголошення в інтернеті, виявляється, розмістили українські спецслужби і підставили ні в чому не винних росіян", - написав Корчилава.

Більш того, за його словами, російські ЗМІ підносять це як "спробу України посварити Білорусь і Росію".

"І це вони все довго, нудно і серйозно розповідають по всіх каналах", - додав експерт.

Як відомо, у Білорусі затримали 33 російський бойовиків з "ЧВК Вагнера". За даними білоруських силовиків, вони приїхали у Білорусь для дестабілізації ситуації в країні напередодні виборів. Також стало відомо, що частина із затриманих брали участь у бойових діях на Донбасі на боці "ЛНР" та "ДНР".

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