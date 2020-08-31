Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал второй отчет о прогрессе Украины в рамках 5-го раунда взаимных оценок.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Отмечается, что Украина стала одной из первых стран, которые отчитывались о своем прогрессе MONEYVAL в он-лайн режиме по так называемой «письменной» процедуре рассмотрения и принятия решений, которая применена MONEYVAL через пандемию COVID-19 и ограничения введены в связи с этим.

Результатам достигнутым во втором Отчете о прогрессе предшествовала слаженная и продуктивная работа Правительства и Парламента, что привело к принятия нового профильного Закона, который имплементирует нормы основных международных обязательств Украины в сфере ПВК/ФТ.

Важным показателем для Украины является повышение рейтинга и достижения положительной оценки соответствия стандартам FATF по Рекомендации 5 и Рекомендации 35.

Международные эксперты отметили, что Украина в значительной степени имплементировала нормы по противодействию финансированию терроризма, а также повысила санкции за нарушение требований законодательства в сфере ЧВК/ФТ, определив их соответствующими, убедительными и такими, которые будут давать сдерживающий эффект.

Вместе с тем, MONEYVAL продолжает осуществлять мониторинг в части улучшения рейтингов по таким направлениям как:

новейшие технологии (рекомендация 15);

финансовые санкции, связанные с терроризмом (рекомендация 6);

финансовые санкции, связанные с финансированием распространением оружия массового уничтожения (рекомендация 7);

регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий и занятий (Рекомендация 28);

ведение национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (Рекомендация 33)

"Успешное утверждение второго отчета о прогрессе, несмотря на ограничения вызванные COVID-19, является результатом целенаправленного и необратимого курса Украины к высоким международным стандартам в сфере ЧВК/ФТ", - отметил председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский.

С текстом второго отчета о прогрессе можно ознакомиться по ссылке.