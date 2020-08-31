Владимир Зеленский жестко прошелся по некоторым представителям партии «Слуга народа», заявив, что они забыли, как попали в политику

31 августа президент выступил на съезде своей партии «Слуга народа», который проходил в преддверии выборов. В ходе своей речи глава государства высказался о тех членах партии, которые за последний год успели попасть в громкие скандалы и очернили имя политической силы.

Так, Зеленский признал, что в партии допускают ошибки, а некоторые ее члены вообще «забыли, как они сюда попали и для чего».

«Это тоже есть. Они - микробы, бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, не вспомнит их имена», - безапелляционно высказался президент.

Таким образом, он выразил надежду на то, что скандалы отдельных членов партии не смогут испортить ее общий имидж.

Напомним, что местные выборы запланированы на 25 октября этого года.

До этого мы писали, что Зеленский выразил надежду, что по окончанию своего президентства сможет безбоязненно ходить по улицам.

По его словам, для него важно спокойно ходить не только по улицам столицы, но и по всей Украине.

Также Зеленский заверил, что делает всё возможное, чтобы ему не было стыдно перед украинцами.

Напомним, Зеленский заговорил о завершении карьеры президента: "Хочу спокойно ходить по улицам...".

Как сообщала Politeka, Зеленский заставил болельщиков ждать начало матча почти час: президенту "досталось" от фанатов.

Также Politeka писала, что известный шоумен станет кандидатом на пост мэра Одессы: "предложил лично Зеленский".