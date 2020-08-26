Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что по окончанию своего президентства сможет безбоязненно ходить по улицам

Об этом глава государства заявил в интервью Euronews, передает Politeka.

По его словам, для него важно спокойно ходить не только по улицам столицы, но и по всей Украине.

"Что по-настоящему важно для меня, когда я перестану быть президентом Украины, я смогу спокойно ходить по улицам не только Киева, по и по всей стране. Как минимум хочется, чтобы люди здоровались со мной при встрече. Надеюсь, что им не захочется сказать мне что-то неприятное или еще хуже – надеюсь, что люди не захотят плюнуть мне в лицо", – озвучил свои чаяния Президент..

Также Зеленский заверил, что делает всё возможное, чтобы ему не было стыдно перед украинцами.

"В первую очередь, все, что я делал – я делал, чтобы мне не было стыдно. Чтобы мои дети меня не стыдились и самое главное – чтобы моим родителям не было стыдно за меня. Это для меня самое главное", – добавил Владимир Зеленский.

Politeka писала, что Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны на Донбассе. Так, в День Независимости, 24 августа, глава государства заявил, что верит в то, что боевые действия на Донбассе могут закончится уже в этом году.

«Я хочу верить в то, что это произойдет уже в этом году. Я очень хочу верить в это, и я верю. Я очень бы не хотел называть имен, однако, если сравнить нашу нынешнюю команду с прошлой, то так, как хочу я этого, никто даже и близко не хотел», - заявил Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что новый Нормандский саммит может состояться уже в следующем месяце. Об этом он сообщил, комментируя свою встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом, которая состоялась в Киеве.

Владимир Зеленский объяснил, для чего ему необходим прямой диалог с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью Euronews.

По его словам, он имеет прямой диалог с Владимиром Путиным в моменты, когда это необходимо. В качестве примера, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным накануне введения бессрочного перемирия на Донбассе.

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