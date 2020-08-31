Еще один комик поборется за кресло мэра украинского города от партии «Слуга народа»

Как стало известно, политическая сила президента решила выдвинуть на должность мэра Тернополя юмориста, сценариста, капитана команды КВН V.I.P., участника проекта «Студии 95» «Бойцовский клуб» Виктора Гевко. Об этом было объявлено в понедельник, 31 августа, во время съезда партии.

На съезде выступил и президент Владимир Зеленский. Он признал, что прошедший год для «Слуги народа» выдался непростым.

«Вспомните, сколько было грязи и лжи в ваш адрес. Вас называли и "зелеными кнопочками" и "бешеным принтером" - я горжусь этим. Говорили, что к власти пришли "тамады", что-то говорили про фотографов – все это не вспомнят следующие поколения, останутся только наши дела», - обратился глава государства к представителям партии.

Всего на съезде партии были представлены кандидаты в мэры 23 городов Украины.

Напомним, что местные выборы запланированы на 25 октября этого года.

Отметим, что Гевко – не единственный комик среди кандидатов в мэры от президентской партии. Так, ранее юморист Олег Филимонов подтвердил, что будет баллотироваться в мэры Одессы.

Народный артист Украины, а также бизнесмен Филимонов решил стартовать на местных выборах от провластной партии "Слуга народа".

Как рассказал шоумен, такое предложение ему сделал лично президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что три месяца назад глава государства пригласил его с супругой в офис президента и во время обеда сделал предложение. Филимонов долго всё взвешивал, но в итоге всё-таки решил, что будет участвовать в выборах.

Напомним, известный шоумен станет кандидатом на пост мэра Одессы: "предложил лично Зеленский".

Как сообщала Politeka, шоумену Филимонову припомнили неудачную шутку про Крым, видео.

Также Politeka писала, что ужесточение карантина: в "Слуге народа" раскрыли планы, "Такого люди не выдержат...".