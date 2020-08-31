Фото: Александр Гончаров



Сегодня 31 июля прошел 7 съезд партии «Слуга Народа», темой которого стали предстоящие местные выборы. О том, как собирали команду и на что ориентируются сейчас в Слуге Народа мы пообщались с заместителем главы фракции «Слуга Народа», членом высшего совета партии – Артемом Культенко.

Как быстро собралась команда и были ли проблемы с поиском кадров?



- Проблема кадров сейчас стоит не только для местной власти, а и в принципе. Часто бывает желающих много, а вот достойных, которые действительно смогут работать, мало. Но мы все же ориентированы на качество, наша цель – профессиональная команда, а не спортивный интерес в выборах. И достойные люди есть.



Кто принимает решения по выдвижению того или иного кандидата?



- Смотрите, тут я отвечу за Киевскую область. Мы все решения принимаем советом организации, перед голосованием смотрим социологию и собираем мнения местных жителей. Основные качества, на которые мы смотрим – это честность и возможность реализовать план развития. Точно также в высшем совете партии.



Уверенны ли Вы во всех кандидатах?



Конечно, нет. Ошибки у всех бывают. Самое важное – я уверен в команде в целом. Даже если среди нас есть не слишком хорошие люди – мы как команда можем это решить.



