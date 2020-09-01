В политической силе «Победа Пальчевского» заявили, что будут выдвигать своих кандидатов в мэры и местные советы по всей Украине

Об этом заявил лидер партии Андрей Пальчевский во время визита в Ровенскую область, передает пресс-служба партии.

"Люди устали от сплошного отсутствия изменений. Команда Президента - это одно слово "разочарование". А какая альтернатива? Старые политики? - нет! Люди хотят опытных новых профессионалов. Нужна системная смена власти по всей стране. Начнем эти изменения с местных властей. Я постепенно представляю свою команду по всей Украине и сегодня этот город – Ровно», - заявил Андрей Пальчевский во время своего выступления перед избирателями.

Андрей Пальчевский заявил, что во время общения с жителями г. Ровно слышал много положительных отзывов и желание видеть следующим мэром города Виталия Германа.

«Я много общался с людьми в парке и на улицах Ровно. Спрашивал, кому они доверяют. Меня удивило, что практически все хотят видеть следующим мэром Ровно Виталия Германа. Люди ему доверяют, поскольку у него безупречная репутация и он славится добрыми делами», - сказал Пальчевский.

По его словам, именно Виталия Германа партия «Победа Пальчевского» будет выдвигать на должность мэра города Ровно.

Кроме этого, лидер партии «Победа Пальчевского» посетил спортивный клуб, пообщался с местными жителями в разных публичных местах города, дал интервью телеканалу "Ровно-1" и областном радио, а также представил свою ровенскую команду в офисе партии «Победа Пальчевского».

В завершение своего визита в г. Ровно, политик посетил городской мототрек, где его поддержало большое количество спортсменов-мотоциклистов. Андрей Пальчевский отметил, что в городской совет от партии «Победа Пальчевского» будет баллотироваться мастер спорта, чемпион Украины по мотоспорту и Европы среди юниоров – Станислав Мельничук.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Победа Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский.