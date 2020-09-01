Дипломат Роман Бессмертный пояснил, зачем Владимиру Путину перемирие на Донбассе



По мнению Бессмертного, перемирие на Донбассе нужно Путину, чтобы сместить акценты с ОРДЛО на Беларусь - а обстрелы на Донбассе тем временем, будут продолжаться.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015-2016 и 2019 годах сделал такое заявление для журналистов издания Обозреватель.

Кроме того, он пояснил, что обстрелы на линии соприкосновения не прекращаются, а информационное внимание полностью переведено на Беларусь, поэтому никто об этом не говорит. Ведь все новости освещают лишь события в Беларуси.

"Это война другим способом. Это затишье нужно было только для того, чтобы переориентироваться на ситуацию в Беларуси. Более того – в день празднования Дня Независимости было объявлено, что не стреляют. Это неправда. Перемирия на Донбассе закончилось", – подчеркнул он.

По словам Бессмертного, сообщение об отсутствии боевых действий на Донбассе не соответствуют действительности.

Несмотря на прекращение деятельности диверсионно-разведывательных групп и снайперов, оккупационные войска продолжают применять против ВСУ гранатометы, стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты для заброса взрывчатки.

Напомним, боевики понесли колоссальные потери на Донбассе в последний день лета.

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