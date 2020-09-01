Новый политический проект Игоря Коломойского – партия «За майбутнє» – рассчитан на то, что украинцы не станут разбираться в том, какие люди в нее входят

О главных проблемах партии в программе «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он отметил, что партия позиционирует себя как политическую силу профессионалов без какой-либо ярко-выраженной идеологии. Кроме того, на предстоящих выборах партия, которую связывают с Коломойским, явно нацелилась на электорат «Слуг народа».

«Их «над идеологией» - это еще одна профанация избирателя. Второй раз обмануть избирателя на мульке со «Слугой народа» уже не получится. Партия она потому и партия, что всегда про идеологию. Партия без идеологии – это как ресторан без жратвы», - заявил Лесев.

Он также предложил обратить внимание на самых известный представителей партии.

«Вот тот же типа лидер партии Палиця. Всю свою жизнь ведет беспорядочные политические связи. НСНУ, БПП, УКРОП и теперь вот За майбутнє. А во времена Януковича, например, легко голосовал за Харьковские соглашения с Россией. А нам продают его всеядность как «политический опыт», - рассказал ведущий.

Он напомнил, что при президенте Порошенко Палиця был губернатором Одесской области.

Ведущий также напомнил, что и самого Владимира Зеленского многие называли "проектом Коломойского", так что это может быть не первый раз, когда олигарх косвенно вмешивается в политику.

Он уверен, что представители партии должны ни во что не ставить украинцев, если думают, что те проголосуют за них на выборах.

«И вот эти люди нам предлагают – голосуйте за нас. Они нас с вами держат за дебилов», - подытожил Лесев.

Напомним, Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.

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