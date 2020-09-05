В "ДНР" пригрозили уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе



Как передает Politeka.net, об это сообщил главарь непризнанной республики Денис Пушилин в своем Telegram- канале.

Боевик обвинил украинскую сторону в нарушении перемирия. По его словам, со стороны Украины якобы и вырыли траншеи, после 22 июля.

"Мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы", – высказался террорист.

Кроме того, Пушилин озвучил дэдлайн для Украины:

"Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК. Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе", – сообщил он.

Стоит отметить, что до этого со стороны "ДНР" были лишь предупреждения, но уже сейчас начались настоящие угрозы.

Украинские воины ранее отреагировали на них:

«В очередной раз переборщив со стекломоем и барбитурой, Пушилин заявил: за все время прекращения огня ВСУ и особенно 503 ОБМП укрепили новые боевые позиции. Он требует, чтобы до 3 сентября мы куда-то там вышли и предоставили по этому поводу акт. Если мы этого не сделаем, то обещает, что начнет войнушку, придет и все поломает. Приходи, ломай, мы ждем!», – написали в соцсети бойцы 503 ОБМП.

Напомним, командир боевиков рассказал о желании расстрелять Гиркина.

Как сообщала Politeka, скандал разгорелся в верхушке "ДНР", Пушилин пошел наперекор Басурину.

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка.