Кирилл Сазонов в эфире телеканала Прямой рассказал благодаря чему рейтинг Андрея Пальчевского и его партии системно растет.

«Пальчевский приехал в Ирпень, Бучу, Гостомель. Там он собрал людей, пожал руки, пообщался. Как говорят американцы, сколько рук ты пожмешь во время избирательной кампании – столько у тебя будет голосов. Работают прямые контакты», - уверен он.

Ранее Анатолий Октисюк также отмечал особенности избирательной кампании, которую ведет Андрей Пальчевский.

"Личные поездки лидера Пальчевского в регионы – это хороший месседж для своих сторонников и неопределившихся избирателей, которые разочаровались в Зеленском и «Слуге народа», и ищут себе альтернативу. Такие поездки будут позитивно сказываться на увеличении узнаваемости политика в регионах. Формирование новых партийных сетей и баз сторонников неизбежно приведет и к росту рейтингов партии «Перемога» в регионах", - отмечал Анатолий Октисюк.

Добавим, что Андрей Пальчевский уже успел пожить в трех киевских районах: Дарницком, Деснянском и Оболонском.