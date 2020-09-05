Президент Украины Владимир Зеленский проведет новую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, но лишь после встречи их советников и министров

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Радио Свобода».

«Есть договоренность, что сразу после советников встретятся министры. И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров», - отметил он.

Также дипломат уточнил, что накануне переговоров президентов в ТКГ были достигнуты очень «серьезные результаты».

«Например, ТКГ наконец согласовали план по разминированию. Есть очень серьезные проблемы, связанные с ультиматумом российской стороны относительно постановления Верховной Рады о местных выборах. То есть ситуация как всегда - 50 на 50. Есть такое "мясо", которое можно положить в основу дипломатического "блюда" для лидеров, но есть и серьезные пока что препятствия для ее проведения», - подчеркнул он.

До этого мы приводили слова Романа Бессмертного о том, что может заставить Путина закончить войну на Донбассе.

По его словам, аргументами, которые могут повлиять на позицию президента России Владимира Путина в отношении Украины, могут быть армия, дипломатический корпус, финансовая система, банковская система, международные организации. Только эти способы могут заставить Путина оставить Украину в покое.

Напомним, боевики понесли колоссальные потери на Донбассе в последний день лета.

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