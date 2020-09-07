В сети выяснили, чем вдохновлялась кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук при съемках своего нашумевшего предвыборного ролика

Отметим, что кадры парящей в воздухе депутатки уже успели наделать шума в интернете, хотя сам ролик еще не вышел. Судя по опубликованным в сети снимкам, в своем видео Верещук должна будет повторить коронный «трюк» Мэри Поппинс и подняться в небо на зеленом зонтике.

При этом украинцы подозревают, что идею этого ролика команда кандидатки в мэры «позаимствовала» из британской рекламы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Так, в Фейсбук появилось соответствующее видео, подозрительно похожее на кадры из будущего ролика Верещук. На нем девочка взмывает в воздух на таком же зеленом зонтике и в таком же желтом пальто.

Украинцы бурно отреагировали на такие совпадения, заподозрив команду нардепа в плагиате.

«Ой вижу кварталовской почерк))) сперли у дизеля номер с изучением английского алфавита, сперли ролик для верещучки», «На следующих выборах Зеленский будет в роли Капитошки», «квн, 95 квартал и все остальные лиги - это сплошная кража авторского, смежного права объектов интеллектуальной собственности», «только наша "девочка" немного подросла», «Ничего удивительного все что могут это украсть деньги и чужие идеи даже не капли не удивлена, так как уровень интеллекта там давно известен», «Украсть - это их партийное кредо», «Цирк на проводе, хотя нет ... цирк на двух проводах», - пишут люди.

Ось так усе з зеленою командою. Бездарі, крадії, шахраї. Gepostet von Баба і кіт am Samstag, 5. September 2020

Напомним, волонтер поразилась креативностью "слуг народа" перед выборами.

Как сообщала Politeka, Парасюк раскрыл украинцам глаза на скандальные деяния Ирины Верещук.

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