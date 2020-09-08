Лидер политсилы «Перемога Пальчевского» в интервью сайту «Обозреватель» обвинил украинских политиков в растрачивании промышленного потенциала нашей страны

"Флагманские украинские предприятия почти полностью разрушила слабая власть. На Турбоатоме ранее работало 48 тысяч человек, а сейчас 3000. Идем далее: "Южмаш" было 55 тысяч – осталось 5,5. На Арсенале в штате только 1908 человек, а было 20 тысяч. Чувствуете разницу? А потом они нам рассказывают об аграрной сверхдержаве. Эти политики не планируют оставаться в Украине, а потому их цель не создавать и развивать, а себя обеспечить. Виллу купить во Франции, яхту и так далее"

Кроме того, Пальчевский рассказал про инициативы своей команды, направленные на экономическое развитие Украины.

«Прямо сейчас с экспертами мы готовим проект успешной Украины. Это фундаментальные изменения в экономике, основанные на примере таких стран, как Китай, США. Мы нашли, как благодаря одному простому шагу увеличивать бюджет на 15 млрд ежегодно. Также планируем стимулировать развитие мелкого семейного предпринимательства. Для этого предлагаем ввести "нулевую группу" предпринимателей – для семейного бизнеса с оборотом до 2 млн. грн в год. У нас большое количество способных и умных людей, но они нуждаются в правильных условиях. Для их создания мы и идем во власть», - сказал он.

Ранее экономист из команды Пальчевского рассказал, как снизить процентную ставку по ипотеке до 2-3%.