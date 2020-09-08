Депутат и бывший президент Украины Петр Порошенко обращался за помощью к пластическим хирургам



Как передает Politeka.net, об этом сообщили журналисты Klymenko Time, пообщавшись со специалистами в области пластической хирургии.

Они уверены, что Петр Порошенко не просто худел, а и сделал пластическую операцию на лице. Конкретнее - довольно популярную круговую подтяжку лица и блефаропластику (то есть операцию по изменению формы век и разреза глаз)", - говорится в сообщении.

Специалисты утверждают, что у после процедур у пятого президента Украины появился побочный эффект, так называемый "эффект круглого глаза", когда веко оттопыривается книзу, в этом случае между нижним краем радужки и веком виден белок.

"Правда, этот эффект еще может пропасть. И судя по последним фотографиям с митингов, в сравнении с фотографиями несколько месяцев назад, - побочный эффект действительно постепенно уходит", - отметили авторы канала.



Стоит отметить, что сейчас Петр Порошенко появляется в маске, поскольку обязывает карантин, но во время эфира "Свободы слова" от 6 июля, украинцы увидели помолодевшего Порошенко в студии.

У него исчезли морщины и складки на лице, а фигура выглядит более подтянутой, поэтому можно сделать вывод, что экс-президент скрывает под маской лицо после пластической операции.

Как утверждают эксперты, признаки хирургического вмешательства во внешний вид экс-президента абсолютно очевидны.

"Было выполнено несколько пластических операций. Такие разительные перемены не могут быть следствием только косметических процедур", - заявил хирург Дмитрий Слосер.

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