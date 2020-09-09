В Украине сложилась контролируемая финансово-экономическая ситуация, несмотря на ограничительные меры и пандемию китайского вируса

Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский во время поездки на Житомирщину, передает Politeka.net.

По его словам, во время карантина увеличились поступления налогов в бюджет.

"Упали доходы на таможне, хотя она более-менее начала выходить на уровень тех сумм, которые им ставило Министерство финансов как задачу. Налоговая показывает серьезные результаты, увеличились поступления налогов, и это о чем-то говорит. Если у нас в период налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что ж тогда, когда государство работало, где все эти деньги?", - задался вопросом Зеленский.

Он также подчеркнул, что в данный момент "не видит проблем с деньгами" в Украине.

"Немногим более 20% вирусного фонда израсходовано, то есть с деньгами, с этой точки зрения, проблем нет. Есть большие проблемы с количеством коек", – продолжил президент.

Подытоживая, Владимир Зеленский добавил, что ситуация с финансами в Украине под контролем, и привел пример зарубежных стран.

"К сожалению, мы не в наилучшем экономическом положении. Я не знаю, что там говорят эксперты, - мы знаем реалии. У нас более-менее стабильная ситуация, она контролируемая. Мы знаем, что происходит с деньгами и сколько не хватает. Но мы должны понимать, что во всем мире много предприятий закрыто из-за вируса, много людей потеряли рабочие места, лишились зарплат. Давайте просто это спокойно признавать и бороться с этими проблемами", - резюмировал он во время рабочей поездки на Житомирщину.

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