«Слуги народа» сделали все возможное, чтобы «слить» выборы мэра Киева

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Он напомнил о том, что в прошлом году партия Виталия Кличко «Удар» вообще не пошла на выборы из-за своего мизерного рейтинга, однако сейчас политическая сила уже находится в тройке лидеров по Киеву, а сам действующий мэр также заметно оторвался от своих ближайших конкурентов.

«Произошло это по ряду причин, но главная – «слуги» предали своих избирателей. Вот смотрите. При Зеленском уже второй генеральный прокурор. Но какие уголовные дела вы знаете против Кличко и его команды? Разве не при Кличко город утонул в схематозе? Разве не при Кличко в городе трэш и ад с незаконными стройками?», - поинтересовался Лесев.

Ведущий напомнил, что Кличко стал первым мэром в истории столицы, при котором не было построено ни одной новой станции метро. И это при бюджете в 58 миллиардов гривен, отмечает Лесев.

Он также обратил внимание на то, что в последние три месяца в преддверии выборов Киев начали активно ремонтировать, продвигая это как преображение города.

«А вы задумайтесь лучше о другом. Это сколько же у нас тырили бабла, если за три месяца можно устроить стройку по всему городу?..При Кличко 6 лет не было ничего – ни ровных дорог, ни даже покрашенных лавочек. Киев превращался в помойку. И вдруг начинается большой ремонт столицы», - возмутился Лесев.

Он уверен, что на таком фоне слабая предвыборная кампания кандидатки от «Слуги народа» Ирины Верещук выглядит как «договорняк» между командой Зеленского и Кличко.

«Новая власть со старыми лицами», - резюмировал Лесев.

Напомним, всплыл позорный просчет в предвыборном креативе Верещук.

Как сообщала Politeka, Кличко засветил "копеечную" зарплату за август: "перед выборами ближе к народу".

Также Politeka писала, что Кличко напугал происходящим в больницах Киева, люди в тяжелом состоянии.