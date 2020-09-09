Премьер-министр Денис Шмыгаль перешел к угрозам, напомнив украинцам об уголовной ответственности за нарушение карантинных ограничений

По его словам, действия отдельных представителей местной власти, которые призывают не выполнять требования карантина и устраивают бунты в украинских городах, часто имеют политическую цель. По его словам каждый нарушитель несет уголовную ответственность, то есть каждый может загременеть за решетку.

Об этом сообщает издание РБК-Україна.

"Отдельно хочу напомнить, что каждый руководитель предприятия или учебного заведения, или другого учреждения, который принимает решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность. Итак, прошу руководителей на местах не подталкивать подчиненных на правонарушения и не подвергать своих земляков эпидемической опасности", - сказал премьер.

Напомним, что в Офисе президента заявили, что планируют более жестко реагировать на нарушения карантина, в частности, с мэрами хотят проводить "индивидуальные беседы", а в Министерстве внутренних дел разъяснили, кто может штрафовать за несоблюдение карантинных ограничений.

Также ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль рассказал о том, что планирует делать правительство с карантином из-за китайского вируса.

Он пояснил, что украинцы устали от ограничительных мер, перестали чувствовать опасность и пропала паника. И сейчас самый большой враг – не вирус, а равнодушие. Люди отпустили проблему, и это неправильно.

Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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